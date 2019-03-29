Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2018г увеличился в 3,6 раза – ЦБ

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 2018 год составил $6 млрд 51,1 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
Как сообщалось ранее, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 2017 год составил $1 млрд 684,5 млн. Таким образом, профицит за 2018 год увеличился в 3,6 раза.
В 2018 году ВВП Азербайджана составил $49,6 млрд. Таким образом, профицит счета текущих операций составил 12,2% ВВП.
Согласно платежному балансу, опубликованного на сайте Центробанка, профицит по нефтегазовому сектору в 2018 году составил $12,9 млрд (рост в 1,7 раза), тогда как по ненефтяному сектору дефицит составил $6,8 млрд (рост на 19,6%).
По данным ЦБ положительно на счет текущих операций в отчетном периоде повлияли: рост профицита внешней торговли в 1,6 раза; рост ненефтяного экспорта на 10%; рост нефтегазового экспорта в 1,4 раза; снижение дефицита по услугам в 1,6 раза и др. факторы.
По данным ЦБА, в 2018 году объем внешнеторгового оборота составил $31,7 млрд и Азербайджан имел во внешней торговле профицит на уровне $9,8 млрд. При этом 12% объема внешнеторгового оборота пришлось на страны СНГ, 88% - на страны дальнего зарубежья.
В структуре экспорта, объем которого составил $20,8 млрд, на нефтегазовую продукцию пришлось 82,7% от общего объема товарного экспорта Азербайджана. При этом непосредственный экспорт нефти и нефтепродуктов составил $17,2 млрд, включая экспорт нефти на $16,6 млрд.
В структуре импорта, объем которого составил $11 млрд, на потребительские товары пришлось $4,8 млрд (включая $1,5 млрд - продовольственные товары). Импорт в Азербайджан оборудования и специальных товаров в 2018 году составил $1,2 млрд.
А.Азизов
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