Группа проевропейских депутатов сформировалась в британском парламенте

В британском парламенте сформировалась независимая группа депутатов (The Independent Group, TIG), которые заявили, что намерены официально зарегистрироваться, чтобы принять участие в выборах в Европарламент, сообщает в пятницу телеканал Sky News.
По его данным, новая группа сформирована из депутатов, покинувших ряды как тори, так и лейбористов.
Отмечается, что группа планирует зарегистрироваться под названием "Change UK", а ее временным лидером до избрания постоянного лидера в сентябре этого года станет Хайди Аллен, в прошлом представительница консервативной партии.
Она вместе с десятью другими депутатами еще в феврале покинули свои партии.
"Мы были ошеломлены общественной поддержкой нашей группы с тех пор, как мы объединились в прошлом месяце, когда десятки тысяч людей по всей стране присоединились к числу наших сторонников", - приводят британские СМИ слова бывшего лейбориста Чука Умунны.
По его словам, новая партия "встряхнет двухпартийную систему и предоставит людям альтернативу, которая может изменить нашу страну к лучшему".
Ранее лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом заявила, что очередные, третьи парламентские дебаты по соглашению с Евросоюзом о Brexit, пройдут в палате общин в пятницу. Палата общин уже дважды отклоняла соглашение с ЕС, за которое выступает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Изначально, в соответствии с Лиссабонским договором, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако участники саммита ЕС 21 марта года решили перенести эту дату.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»