Тунис будет координировать совместные ответные действия арабских стран на политику США по Голанам - глава МИД

Тунис намерен координировать совместные ответные действия стран арабского региона на решения США по Голанским высотам, заявил в пятницу глава МИД Туниса Хмаис Жинауи.
"Мы будем работать с другими арабскими странами и международным сообществом, чтобы предотвращать последствия подобных решений на региональных и международных форумах", - цитируют его слова западные СМИ, сказанные на встрече с министрами иностранных дел стран арабского региона.
На прошлой неделе арабские страны подвергли критике решение президента США Дональда Трампа признать право Израиля на Голанские высоты, которые международным сообществом признаются как сирийская территория, оккупированная Израилем.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»