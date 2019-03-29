В Таджикистане по делу о бунте в колонии перед судом предстанут 9 сотрудников исправительного заведения - генпрокурор

В Таджикистане по делу о беспорядках в худжандской колонии строгого режима №3/3, произошедших в начале ноября 2018 года, обвинения предъявлены девяти сотрудникам исправительного заведения, сообщает таджикское интернет-издание "Азия-Плюс" со ссылкой на генпрокурора республики Юсуфа Рахмона.
В настоящее время перед судом предстали 33 участника беспорядков, сообщил глава надзорного ведомства на заседании верхней палаты парламента Таджикистана в пятницу.
"За организацию бунта и беспорядков в колонии №3/3 в Худжанде, который произошел 8 ноября прошлого года, сегодня на скамье подсудимых сидят 33 заключенных", - сказал Ю.Рахмон, слова которого приводит издание.
По его словам, наряду с ними перед судом, который проходит в эти дни в Худжанде в закрытом режиме, ответят также девять сотрудников колонии, в том числе ее бывший начальник. Они обвиняются по ч. 2 ст. 322 УК Таджикистана (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия), отмечается в сообщении.
Как сообщалось, суд по делу о бунте в худжандской колонии начался 11 марта. По данным СМИ, процесс ведет Верховный суд Таджикистана. Суд проходит в Худжанде на территории СИЗО №2 в закрытом режиме.
Таджикские СМИ со ссылкой на источники ранее сообщали, что всего в уголовном деле о бунте в колонии фигурируют около 30 человек, отбывавшие сроки наказания в исправительном учреждении. Им предъявлены обвинения, в том числе в "препятствии деятельности исправительных учреждений", "убийстве", "нанесении тяжкого вреда здоровью", "насильственных действиях в отношении представителя власти".
Ранее таджикские власти заявили, что во время бунта в колонии строгого режима в Худжанде, произошедшего в ночь с 7 на 8 ноября 2018 года, был убит 21 заключенный, 15 из которых отбывали наказание по обвинениям в терроризме, еще шесть человек были осуждены за тяжкие преступления, такие как убийство и контрабанда наркотиков. Кроме того, во время бунта были убиты два сотрудника колонии, пять сотрудников были тяжело ранены.
Вместе с тем таджикские СМИ сообщали, что после инцидента начальник колонии и шесть сотрудников исправительного учреждения были арестованы по обвинению в халатности.
Через две недели после бунта в колонии от занимаемой должности был освобожден начальник Управления исполнения наказаний первый заместитель министра юстиции Таджикистана Изатулло Шарифов, а на его место был назначен бывший первый заместитель председателя Госкомитета национальной безопасности страны Мансурджон Умаров.
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