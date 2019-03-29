Минфин выделил Минэкономики 3 млн манатов матпомощи предпринимателям, пострадавшим в результате пожара в ТЦ Diglas

Министерство финансов Азербайджана обеспечило выделение материальной помощи в размере 3 млн манатов предпринимателям, пострадавшим в результате пожара в торговом центре Diglas на территории Низаминского района Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.

«Минфин в пятницу обеспечил выделение министерству экономики 3 млн манатов средств для предпринимателей, пострадавших в результате пожара в ТЦ Diglas, в соответствии с распоряжением президента Азербайджана (подписано в пятницу –ИФ)», -отметили в министерстве.

Как сообщалось, средства выделяются из Резервного фонда президента, предусмотренном в госбюджете Азербайджана на 2019 год. Минэкономики в течение трех дней должно утвердить порядок оказания матпомощи предпринимателям, предусмотренной распоряжением главы государства.

Как сообщалось ранее, общая площадь пожара в торговом центре "Diqlas" в Низаминском районе Баку составила более 2 га. Кроме ТЦ сгорели и прилегающие к нему строения.

По предварительным оценкам МЧС, причиной столь масштабного распространения огня в ТЦ является пренебрежение руководством центра правилами пожарной безопасности. В частности, ни на одном из этажей ТЦ не было противопожарной системы. Несмотря на масштабы происшествия никто не пострадал.

По информации главы МЧС, пожар произошел из-за возгорания в донярной, находившейся за пределами ТЦ.

По данным министерства экономики, от пожара пострадал 171 торговый объект.

Н.Аббасова