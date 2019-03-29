Профицит баланса туристических услуг Азербайджана в 2018г сократился на 1%

Профицит баланса туристических услуг Азербайджана в 2018 году составил $349,8 млн, что на 1% меньше показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
"Объем взаимных туристических услуг Азербайджана в 2018 году сократился на 13,3% - до $4,9 млрд. При этом профицит баланса туристических услуг составил $349,8 млн против $353,4 млн в 2017 году", - отметили в ЦБА, ссылаясь на данные платежного баланса за прошлый год.
Объем туристических услуг, оказанных гражданам Азербайджана нерезидентами в отчетном периоде, составил $2,3 млрд. "87% этого объема пришлось на расходы граждан Азербайджана, совершенные во время визитов за рубеж", - сообщили в ЦБА.
По данным ЦБА, за 2018 год турпоток в Азербайджан увеличился на 6% по сравнению с 2017 годом.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»