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Туризм 29.03.2019 17:08

Профицит баланса туристических услуг Азербайджана в 2018г сократился на 1%

Профицит баланса туристических услуг Азербайджана в 2018 году составил $349,8 млн, что на 1% меньше показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"Объем взаимных туристических услуг Азербайджана в 2018 году сократился на 13,3% - до $4,9 млрд. При этом профицит баланса туристических услуг составил $349,8 млн против $353,4 млн в 2017 году", - отметили в ЦБА, ссылаясь на данные платежного баланса за прошлый год.

Объем туристических услуг, оказанных гражданам Азербайджана нерезидентами в отчетном периоде, составил $2,3 млрд. "87% этого объема пришлось на расходы граждан Азербайджана, совершенные во время визитов за рубеж", - сообщили в ЦБА.

По данным ЦБА, за 2018 год турпоток в Азербайджан увеличился на 6% по сравнению с 2017 годом.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРИЗМ, УСЛУГИ, БАЛАНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]