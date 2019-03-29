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СНГ 29.03.2019 17:10

США никогда не отменят санкции против России - Медведев

Санкции США в отношении России никогда отменены не будут, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Я могу прямо ответить: никогда они (США) не отменят санкции в отношении России, потому что вся их политика за последние 100 лет была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась - Советский Союз, Российская Федерация", - сказал Д.Медведев, отвечая на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, санкционная политика США в отношении России практически не знала перерыва. "У нас не было вообще промежутка в истории, когда бы этих санкций не существовало вообще. И это очень прискорбно", - отметил глава правительства.

Все это, считает он, "в известной степени ломает международное сотрудничество, не позволяет нам вместе с США решать ключевые вопросы обеспечения международной безопасности, ну и, конечно, экономического развития".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]