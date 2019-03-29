США никогда не отменят санкции против России - Медведев

Санкции США в отношении России никогда отменены не будут, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Я могу прямо ответить: никогда они (США) не отменят санкции в отношении России, потому что вся их политика за последние 100 лет была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась - Советский Союз, Российская Федерация", - сказал Д.Медведев, отвечая на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, санкционная политика США в отношении России практически не знала перерыва. "У нас не было вообще промежутка в истории, когда бы этих санкций не существовало вообще. И это очень прискорбно", - отметил глава правительства.

Все это, считает он, "в известной степени ломает международное сотрудничество, не позволяет нам вместе с США решать ключевые вопросы обеспечения международной безопасности, ну и, конечно, экономического развития".