ЕС продлил мандат операции по борьбе с нелегальной миграцией в Средиземноморье, но не решил проблему высадки нелегалов

Евросоюз продлил до 30 сентября 2019 года мандат военно-морской операции "София" по патрулированию южной части Средиземного моря для борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми.
В пятницу такое решение принял Совет ЕС. Вместе с тем командующий операцией получил приказ приостановить развертывание военно-морских средств на период этого продления по оперативным причинам.
В коммюнике Совета говорится, что "государства-члены ЕС продолжат на соответствующих форумах искать решение проблемы высадки (подобранных в море мигрантов - ИФ) в свете выводов Европейского совета от июня 2018 года".
Участники операции и дальше будут выполнять свой мандат, усилив наблюдение с воздуха, а также поддержку ливийской береговой охраны и ВМС Ливии в выполнении правоохранительных задач на море. Они активизируют мониторинг, в том числе на берегу, и продолжат обучение ливийцев.
"Основной мандат операции, - отмечается в коммюнике, - заключается в содействии усилиям ЕС по разрушению бизнес-модели контрабандистов и торговцев людьми, занятых переправкой мигрантов в южно-центральной части Средиземного моря".
Операция также имеет вспомогательные задачи. Это обучение служащих ливийской береговой охраны и ВМС Ливии, контроль долгосрочной эффективности обучения, содействие выполнению оружейного эмбарго ООН море у побережья Ливии. Кроме того, участники операции в соответствии с резолюциями СБ ООН ведут наблюдение и собирают информацию о незаконном экспорте нефти из Ливии.
Ранее высокий представитель ЕС по иностранной делам и политике безопасности Федерика Могерини предупреждала, что без решения проблемы высадки подобранных в море мигрантов операции "София" грозит приостановка. Прибрежные страны ЕС неоднократно отказывали в заходе в свои порты судам, на которых находились эти мигранты.
Военно-морская операция "София" началась 22 июня 2015 года как часть комплексного подхода ЕС к проблеме миграции. Ею командует итальянский контр-адмирал Энрико Кредендино, а ее штаб находится в Риме.
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