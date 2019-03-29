ЕС приветствовал постановление ВТО в отношении господдержки концерна Boeing

Евросоюз приветствовал принятое в пятницу постановление Апелляционного органа Всемирной торговой организации (ВТО), в котором подтверждается позиция ЕС: Соединенные Штаты ничего не сделали для выполнения правил ВТО в отношении господдержки компании Boeing.
"Постановление окончательно подтверждает, что США продолжали незаконно субсидировать Boeing, несмотря на предыдущие решения, осуждающие такое поведение. Этим нанесен значительный ущерб его европейскому конкуренту Airbus", - отмечается в коммюнике Еврокомиссии.
ВТО встала на сторону ЕС в том, что некоторые меры США, в частности налоговая программа штата Вашингтон и стимулирование бизнеса Южной Каролины, на самом деле являются государственными субсидиями.
"Сегодняшнее решение является долгожданным для ЕС, его авиастроительной промышленности и рабочих в государствах-членах ЕС в этом стратегическом секторе, - подчеркнула в своем заявлении комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем. - Европейские компании должны иметь возможность конкурировать на справедливых и равных условиях, и сегодняшнее решение важно в этом отношении".
В 2012 году ВТО постановила, что США предоставили концерну Boeing огромные субсидии в нарушение правил ВТО. В период с 1989 по 2006 год Boeing получил субсидии от НАСА, министерства обороны США, штатов Вашингтон и Канзас на общую сумму более 5 млрд долларов. Субсидии позволили Boeing продавать свои самолеты дешевле, в ущерб Airbus.
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