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Карабахский конфликт 29.03.2019 17:43

Пашинян без комментариев покинул отель "Бристоль" в Вене после встречи с Алиевым

Первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу карабахского урегулирования в Вене завершилась.

Н.Пашинян покинул отель "Бристоль", где проходила встреча лидеров двух стран, без каких-либо комментариев прессе, сообщают армянские СМИ в пятницу.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВСТРЕЧА, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]