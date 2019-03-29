Первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу карабахского урегулирования в Вене завершилась.

Н.Пашинян покинул отель "Бристоль", где проходила встреча лидеров двух стран, без каких-либо комментариев прессе, сообщают армянские СМИ в пятницу.