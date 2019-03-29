Вывоз капитала из Азербайджана в 2018г превысил $3,1 млрд – ЦБ

Объем репатриации (вывоза) капитала из Азербайджана в 2018 году составил $3 млрд 156,2 млн, отмечается в данных платежного баланса, опубликованного Центральным банком.
"Объем репатриации капитала из Азербайджана в 2018 году составил $3 млрд 156,2 млн против $2 млрд 820,5 млн в 2017 году", - отмечается в данных платежного баланса.
Таким образом, вывоз капитала из Азербайджана в 2018 году увеличился на 11,9%.
При этом в I-ом квартале 2018 года вывоз репатриации капитала составил $603,4 млн, во II-ом квартале - $1 млрд 109,6 млн, в III-ем – $390,5 млн, в IV-ом – 1 млрд 52,7 млн.
Центробанк подчеркивает, что в 2018 году резиденты Азербайджана выплатили процентов по иностранным кредитам на сумму $488,2 млн.
А.Мамедов
Пашинян без комментариев покинул отель "Бристоль" в Вене после встречи с Алиевым
Лидеры Азербайджана и Армении проводят в Вене встречу по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз - Минобороны Азербайджана
Профицит баланса туристических услуг Азербайджана в 2018г сократился на 1%
MIDA в конце апреля выставит на продажу 154 квартиры в четырех домах в ЖК Ясамал-1
Азербайджанский тяжелоатлет лишен бронзы Олимпиады-2012 за допинг - МОК
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
В защиту памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков собрано свыше 17 тыс. подписей
В Таджикистане по делу о бунте в колонии перед судом предстанут 9 сотрудников исправительного заведения - генпрокурор
Тунис будет координировать совместные ответные действия арабских стран на политику США по Голанам - глава МИД
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Региональный тур Олимпиады по русскому языку прошёл в городе Хачмазе
AccessBank запускает конкурс среди студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»