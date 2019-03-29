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Макроэкономика 29.03.2019 17:44

Вывоз капитала из Азербайджана в 2018г превысил $3,1 млрд – ЦБ

Объем репатриации (вывоза) капитала из Азербайджана в 2018 году составил $3 млрд 156,2 млн, отмечается в данных платежного баланса, опубликованного Центральным банком.

"Объем репатриации капитала из Азербайджана в 2018 году составил $3 млрд 156,2 млн против $2 млрд 820,5 млн в 2017 году", - отмечается в данных платежного баланса.

Таким образом, вывоз капитала из Азербайджана в 2018 году увеличился на 11,9%.

При этом в I-ом квартале 2018 года вывоз репатриации капитала составил $603,4 млн, во II-ом квартале - $1 млрд 109,6 млн, в III-ем – $390,5 млн, в IV-ом – 1 млрд 52,7 млн.

Центробанк подчеркивает, что в 2018 году резиденты Азербайджана выплатили процентов по иностранным кредитам на сумму $488,2 млн.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАПИТАЛ, РЕПАТРИАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]