Вывоз капитала из Азербайджана в 2018г превысил $3,1 млрд – ЦБ

Объем репатриации (вывоза) капитала из Азербайджана в 2018 году составил $3 млрд 156,2 млн, отмечается в данных платежного баланса, опубликованного Центральным банком.

"Объем репатриации капитала из Азербайджана в 2018 году составил $3 млрд 156,2 млн против $2 млрд 820,5 млн в 2017 году", - отмечается в данных платежного баланса.

Таким образом, вывоз капитала из Азербайджана в 2018 году увеличился на 11,9%.

При этом в I-ом квартале 2018 года вывоз репатриации капитала составил $603,4 млн, во II-ом квартале - $1 млрд 109,6 млн, в III-ем – $390,5 млн, в IV-ом – 1 млрд 52,7 млн.

Центробанк подчеркивает, что в 2018 году резиденты Азербайджана выплатили процентов по иностранным кредитам на сумму $488,2 млн.

А.Мамедов