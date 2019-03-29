Глава РАН поражен темпами развития науки в Китае

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев по итогам визита российских ученых в Шанхай обратил внимание на быстрое развитие китайской науки и призвал к активизации сотрудничества ученых двух стран.
"Особенно сильное впечатление произвели быстрые темпы развития китайской науки. Очень скоро китайские ученые получат самое современное оборудование. Не удивительно, что по некоторым научным результатам Китай занимает в мире лидирующие позиции", - заявил А.Сергеев в пятницу "Интерфаксу".
Он рассказал, что в Китайскую академию наук входит 105 институтов, три университета, и в общей сложности академия насчитывает 60 тыс. сотрудников.
Российские ученые посетили пять институтов, в том числе Технологический институт, Институт нейронаук, Институт синхронного излучения, точной механики и оптики. В воскресенье российская делегация вылетает в Москву.
Сильное впечатление на российских ученых произвело посещение Института нейронауки.
"Впервые два года назад китайские ученые клонировали приматов. Макаки - это трансгенные приматы, которые служат для исследования деятельности мозга. Из всех млекопитающих функции мозга именно их особенно близки к человеку. Поэтому без изучения процессов мозга у этих приматов невозможно исследовать мозг человека", - пояснил А.Сергеев.
По его словам, "если для проведения онкологических исследований необходимы трансгенные мыши, то в исследованиях мозга человека модельным для экспериментов может быть только мозг, который наиболее близок к мозгу человека - это эти приматы".
Он отметил, что китайская наука сейчас занимает "самые передовые позиции в мире по изучению физико-химических и биологических процессов мозга", а Институт нейронауки "практически является головной организацией в этой системе".
А.Сергеев уточнил, что российская делегация посетила лаборатории этого института. По его словам, российские ученые обсудили с директором китайского Института нейронауки возможности сотрудничества с Россией и, вероятно, в ближайшем будущем будет разработана программа совместных исследований проведения российскими и китайскими учеными.
Также сильное впечатление на российских ученых произвел Центр синхотронного изучения, отметил глава РАН.
"Это синхотрон третьего поколения. В рамках института действует несколько рабочих станций по исследованию структур вещества и биологических молекул. Эти исследования необходимы для производства новых лекарств. Их сюда привозят к ним на исследование много научных организаций и предприятий. У этого центра очень много заказчиков. В будущем в Пекине планируется построить еще один такой синхотрон, но более мощный", - рассказал А.Сергеев.
Он добавил, что в Шанхае работают два лазера на свободных электронах. "Они также служат для диагностики. Ускоренные электроны дают возможность, помимо пространственного разрешения, проводить и исследования во времени, то есть 4D. Это дает возможность проследить динамику исследуемых объектов", - пояснил глава РАН.
Кроме того, по его словам, в Китае начали строить лазер на свободных электронах в жестком диапазоне. Подобные лазерные установки есть и в других странах, уточнил он, "но скорость приближения Китая к самому современному уровню научного оборудования очень впечатляет". "Через несколько лет они будут иметь самое современное оборудование в этой области", - добавил А.Сергеев.
Он также отметил, что в Китае идет разработка проектов строительства новых комплексов лазеров со сверхвысокой интенсивностью.
По итогам визита он отметил, что российские ученые еще раз все убедились в необходимости активизации сотрудничества с китайскими коллегами.
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