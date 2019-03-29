Два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС "Торнадо" в пятницу вылетели с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации и сопровождения российских бомбардировщиков, выполнявших полет над Северным морем, следует из мониторинговых данных западных авиадиспетчерских служб.

По данным радиоперехвата, речь идет о российских стратегических бомбардировщиках Ту-95, вылетевших с авиабазы Оленья в Мурманской области.

По имеющимся данным, российские бомбардировщики, летевшие над Северным морем в южном направлении, совершили разворот и затем легли курсом на север. В настоящее время они летят вдоль побережья Англии на расстоянии 95 км, находясь над международными водами.

В целях обеспечения длительности полетов британские истребители "Торнадо" сопровождает самолет-заправщик "Вояджер", поднявшийся с авиабазы Брайз Нортон в Англии.

Официального подтверждения Лондона о полете российских бомбардировщиков вблизи Великобритании пока не поступало.

Тем временем, в небе над югом Норвегии и севером Франции курсируют экстренно поднятые самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, которые наблюдают за обстановкой в воздушном пространстве в регионе.

Кроме того, на севере Шотландии в это время зафиксирован полет стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H.

Как сообщалось, 14-15 марта на авиабазу Фэрфорд в Англии с континентальной части США были переброшены сразу шесть американских стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерные крылатые ракеты большой дальности действия и авиабомбы. С тех пор они уже провели серию полетов вблизи западных границ России.