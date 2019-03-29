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Дальнее зарубежье 29.03.2019 18:12

В Британии по тревоге подняты истребители "на перехват" российских бомбардировщиков над Северным морем

Два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС "Торнадо" в пятницу вылетели с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации и сопровождения российских бомбардировщиков, выполнявших полет над Северным морем, следует из мониторинговых данных западных авиадиспетчерских служб.

По данным радиоперехвата, речь идет о российских стратегических бомбардировщиках Ту-95, вылетевших с авиабазы Оленья в Мурманской области.

По имеющимся данным, российские бомбардировщики, летевшие над Северным морем в южном направлении, совершили разворот и затем легли курсом на север. В настоящее время они летят вдоль побережья Англии на расстоянии 95 км, находясь над международными водами.

В целях обеспечения длительности полетов британские истребители "Торнадо" сопровождает самолет-заправщик "Вояджер", поднявшийся с авиабазы Брайз Нортон в Англии.

Официального подтверждения Лондона о полете российских бомбардировщиков вблизи Великобритании пока не поступало.

Тем временем, в небе над югом Норвегии и севером Франции курсируют экстренно поднятые самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, которые наблюдают за обстановкой в воздушном пространстве в регионе.

Кроме того, на севере Шотландии в это время зафиксирован полет стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H.

Как сообщалось, 14-15 марта на авиабазу Фэрфорд в Англии с континентальной части США были переброшены сразу шесть американских стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерные крылатые ракеты большой дальности действия и авиабомбы. С тех пор они уже провели серию полетов вблизи западных границ России.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, ТРЕВОГА, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]