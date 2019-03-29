Представители PASHA Kapital и ADIF вошли в состав НС НДЦ

На очередном заседании Наблюдательного совета Национального депозитарного центра (НДЦ) Азербайджана были избраны новые члены совета, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре.

"Новыми членами Наблюдательного совета стали заместитель директора инвестиционной компании PASHA Kapital Талят Калаев и финансовый директор Фонда страхования вкладов (ADIF) Орхан Мамедов", - отметили в НДЦ.

В настоящее время Наблюдательный совет состоит из пяти человек. Кроме Т.Калаева и О.Мамедова в него также входят Турал Байрамов и Мухаммед Гасанли. Председателем Наблюдательного совета является Самир Исмайлов.

НДЦ создан в сентябре 1997 года. Уставный капитал равен 2,7 млн манатов.

А.Мамедов