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Финансы 29.03.2019 18:25

Представители PASHA Kapital и ADIF вошли в состав НС НДЦ

На очередном заседании Наблюдательного совета Национального депозитарного центра (НДЦ) Азербайджана были избраны новые члены совета, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре.

"Новыми членами Наблюдательного совета стали заместитель директора инвестиционной компании PASHA Kapital Талят Калаев и финансовый директор Фонда страхования вкладов (ADIF) Орхан Мамедов", - отметили в НДЦ.

В настоящее время Наблюдательный совет состоит из пяти человек. Кроме Т.Калаева и О.Мамедова в него также входят Турал Байрамов и Мухаммед Гасанли. Председателем Наблюдательного совета является Самир Исмайлов.

НДЦ создан в сентябре 1997 года. Уставный капитал равен 2,7 млн манатов.

А.Мамедов

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Тэги: НДЦ, РУКОВОДСТВО, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]