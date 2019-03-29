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Финансы 29.03.2019 22:36

Грузинский оператор SilkNet разместил на Ирандской фондовой бирже еврооблигации на $200 млн

Крупнейший в Грузии телекоммуникационный оператор АО SilkNet (входит в Silk Road Group) осуществил выпуск 5-летних необеспеченных еврооблигаций на $200 млн со ставкой купона в размере 11% годовых, говорится в сообщении компании.

Ценные бумаги размещены по цене 100% номинала на фондовой бирже Euronext Dublin. Организаторами выступили J.P.Morgan, UBS Investment Bank и TBC Capital (дочерняя компания грузинского ТВС банка), юридическими советниками - Dentons UK and Middle и Dentons Georgia.

"Еврооблигации SilkNet покупали инвесторы из разных стран. Ожидается, что ценные бумаги будут оценены международными рейтинговыми агентствами Moodys на уровне "B1" и Fitch - на уровне "B+" (как и рейтинги самой SilkNet)", - отмечается в пресс-релизе компании.

"Привлекая дополнительные иностранные инвестиции, SilkNet получает больше возможностей для технологического развития, что в конечном итоге означает более интересные и инновационные услуги или предложения для наших клиентов", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО SilkNet Давида Мамулаишвили.

Как сообщалось, в конце марта 2018 года крупнейший грузинский оператор фиксированной связи АО SilkNet объявил о завершении сделки с Telia Company, став владельцем 100% активов ее "дочки" - ООО Geocell. Сумма сделки составила $153 млн и была профинансирована за счет кредитов и собственных средств SilkNet.

SilkNet (ранее - "Объединенный телеком Грузии") с 1997 года входит в Silk Road Group, одну из ведущих инвестиционных групп на Кавказе и в среднеазиатском регионе, владельцами которой являются нидерландские Black Sea Telecom Holding B.V. и Central Asia Logistics B.V. Компания занимает 48% рынка в сегменте фиксированной связи Грузии и 41% интернет-рынка, обслуживает 1,77 млн абонентов мобильной связи, являясь единственным оператором, поставляющим потребителям полный телекоммуникационный сервис в масштабах страны (телефонию, интернет, телевидение).

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Тэги: ГРУЗИЯ, СВЯЗЬ, ОПЕРАТОР, ЕВРОБОНДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]