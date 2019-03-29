Переговорщик ЕС заявляет о готовности Брюсселя к возможности выхода Великобритании без сделки

Брюссель готов к тому, что Великобритания покинет ЕС без соглашения, сообщает в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье.
По его словам, такой вариант "никогда не был нашим приоритетным сценарием, но 27 стран ЕС теперь готовы".
Он отметил, что выход Великобритании без соглашения "стал более вероятным".
М.Барнье, выступая в Варшаве, заметил, что согласованная Лондоном и Брюсселем сделка является "сбалансированным компромиссом".
В пятницу в Лондоне проходит голосование по соглашению о выходе Великобритании из ЕС.
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