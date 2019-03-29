Британский парламент отверг предложенное Мэй соглашение о выходе из ЕС

Члены британской палаты общин в пятницу проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Трансляцию голосования вели британские телеканалы.

Соглашение, достигнутое премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с Брюсселем, отвергли 344 депутатов. В поддержку документа проголосовали 286 членов палаты общин.

На голосование была вынесена только юридически обязывающая часть сделки с ЕС по Brexit: соглашение о выходе из Евросоюза.