Внеочередной саммит ЕС пройдет 10 апреля в связи с решением Палаты общин по Brexit - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск объявил о созыве чрезвычайного саммита ЕС в связи с итогом голосования по соглашению о Brexit в британском парламенте.

"Ввиду того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать Европейский совет 10 апреля", - написал Д.Туск в своем Twitter в пятницу сразу после голосования в Лондоне.