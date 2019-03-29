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Дальнее зарубежье 29.03.2019 19:01

Внеочередной саммит ЕС пройдет 10 апреля в связи с решением Палаты общин по Brexit - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск объявил о созыве чрезвычайного саммита ЕС в связи с итогом голосования по соглашению о Brexit в британском парламенте.

"Ввиду того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать Европейский совет 10 апреля", - написал Д.Туск в своем Twitter в пятницу сразу после голосования в Лондоне.

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Тэги: ЕС, САММИТ, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]