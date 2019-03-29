Внеочередной саммит ЕС пройдет 10 апреля в связи с решением Палаты общин по Brexit - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск объявил о созыве чрезвычайного саммита ЕС в связи с итогом голосования по соглашению о Brexit в британском парламенте.
"Ввиду того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать Европейский совет 10 апреля", - написал Д.Туск в своем Twitter в пятницу сразу после голосования в Лондоне.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»