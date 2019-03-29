Азербайджан и Венгрия договорились о начале переговоров по расширению энергосотрудничества - SOCAR

Венгрия заинтересована в приобретении азербайджанского газа, который будет поставляться в ЕС посредством Южного газового коридора (ЮГК).
Президент SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев и министр иностранных дел и торговли Венгрии Питер Сиярто обсудили данный вопрос на встрече в пятницу в Баку, сообщает Госнефтекомпания.
"Стороны достигли первичной договоренности о проведении переговоров для расширения энергосотрудничества в различных направлениях", - подчеркивается в сообщении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции, поставки начались в июне 2018 года.
А.Мамедов
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