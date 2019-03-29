Нефть завершает неделю, месяц и квартал ростом, Brent держится выше $68,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок вырастут по итогам недели, месяца и квартала благодаря сокращению добычи ОПЕК+, а также падению поставок нефти из Венесуэлы и Ирана из-за американских санкций.

В первом квартале цена Brent подскочила на 27%, WTI - на 32%. В обоих случаях рост был максимальным со второго квартала 2009 года, а для периода январь-март он является самым значительным с 2002 года. Нефтяной рынок по сути отыграл падение, которое наблюдалось в конце прошлого года, котировки держатся на максимумах за четыре месяца.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 подорожали на $0,56 (0,83%) - до $68,38 за баррель. Торги этим контрактом завершаются в пятницу. Более активный июньский фьючерс прибавил 0,5% и стоил $67,45 за баррель.

Контракт на WTI с поставкой в мае на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялся к этому времени на $0,67 (1,13%) - до $59,97 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 1,9%, WTI - на 1,6%, в марте подъем составил 3,4% и 4,8% соответственно.

"ТЭК продемонстрировал звездный рост цен в первые три месяца текущего года. В предстоящем квартале улучшится соотношение между спросом и предложением", - считает аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок.

Особо отмечается роль сокращений нефтедобычи в России для восстановления цен на нефть в I квартале.

Россия к началу апреля рассчитывает выйти на необходимый уровень сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

"Думаю, что в среднесуточной добыче мы выйдем на конец марта. Такие были прогнозы", - заявил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума министр энергетики Александр Новак, отвечая на вопрос, удастся ли достичь планки сокращения добычи нефти в РФ на 228 тыс. б/с к апрелю.

Он добавил, что в ходе встреч в рамках министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку не озвучивал желаемых сроков продления сделки. "Сейчас никаких предложений нет, пока не проживем март-апрель. Последний раз договорились, что обсудим в мае", - сказал А.Новак.

Аналитики ждут, сможет ли Brent взять барьер $70 за баррель впервые с ноября. Важную роль в апреле будет играть вопрос о продлении разрешений США ряду стран импортировать нефть из Ирана в обход санкций.

Рынок на этот раз быстрее восстановился после твита президента США Дональда Трампа от 28 марта, в котором цены на нефть были названы слишком высокими: снижение в четверг было минимальным, и пятничный рост полностью его компенсировал.

Инвесторов успокоили заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Джона Уильямса, который считает, что риски рецессии в США крайне невелики.

Также рынок следит за ходом переговоров между США и Китаем в торговой сфере.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил ранее, что Штаты готовы вести переговоры с Пекином в течение недель и даже месяцев, чтобы добиться от Китая улучшения доступа иностранных компаний к рынку страны и защиты прав интеллектуальной собственности американских фирм.