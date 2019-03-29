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Дальнее зарубежье 29.03.2019 21:13

Лидер британской оппозиции призвал Мэй покинуть пост и провести всеобщие выборы

Лидер Лейбористской партии Британии Джереми Корбин в пятницу призвал премьер-министра Терезу Мэй уйти в отставку после уже третьего по счету неудачного голосования в парламенте по согласованной ею с Брюсселем сделке по Brexit.

"Если Мэй не может этого принять (то, что ее сделку отвергают в парламенте - ИФ), она должна уйти, причем не когда-то в будущем, а прямо сейчас, и позволить стране найти решение для своего будущего при помощи всеобщих выборов", - заявил он по итогам голосования в палате общин.

Он отметил, что члены парламента ясно выразили свое мнение относительного того, что сделку по Brexit нужно изменить.

Ранее в пятницу парламент Британии в третий раз по счету отверг предложенное Т.Мэй соглашение о выходе из ЕС. Это повысило риск выхода Великобритании из ЕС в апреле 2019 года без какого бы то ни было двустороннего соглашения с Брюсселем.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]