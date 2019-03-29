Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Австрии на Южном Кавказе - Курц

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в Вене встретился с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщает сайт главы государства.

С.Курц на своей официальной странице в Twitter отметил, что переговоры прошли успешно. "У меня был успешный обмен мнениями с президентом И. Алиевым на полях сегодняшних переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию в Вене. Двусторонние отношения (между Азербайджаном и Австрией - ИФ) находятся на очень хорошем уровне, Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Австрии на Южном Кавказе. Я также поддержал дальнейший прогресс в защите свободы слова (в Азербайджане - ИФ)", - написал С. Курц.

Как сообщалось ранее, И. Алиев в четверг прибыл с рабочим визитом в Вену. В рамках визита в пятницу он также провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках нагорно-карабахского урегулирования.

А.Мамедов