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Внешняя политика 29.03.2019 20:24

Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Австрии на Южном Кавказе - Курц

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в Вене встретился с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщает сайт главы государства.

С.Курц на своей официальной странице в Twitter отметил, что переговоры прошли успешно. "У меня был успешный обмен мнениями с президентом И. Алиевым на полях сегодняшних переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию в Вене. Двусторонние отношения (между Азербайджаном и Австрией - ИФ) находятся на очень хорошем уровне, Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Австрии на Южном Кавказе. Я также поддержал дальнейший прогресс в защите свободы слова (в Азербайджане - ИФ)", - написал С. Курц.

Как сообщалось ранее, И. Алиев в четверг прибыл с рабочим визитом в Вену. В рамках визита в пятницу он также провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках нагорно-карабахского урегулирования.

А.Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АВСТРИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]