Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Австрии на Южном Кавказе - Курц

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в Вене встретился с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщает сайт главы государства.
С.Курц на своей официальной странице в Twitter отметил, что переговоры прошли успешно. "У меня был успешный обмен мнениями с президентом И. Алиевым на полях сегодняшних переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию в Вене. Двусторонние отношения (между Азербайджаном и Австрией - ИФ) находятся на очень хорошем уровне, Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Австрии на Южном Кавказе. Я также поддержал дальнейший прогресс в защите свободы слова (в Азербайджане - ИФ)", - написал С. Курц.
Как сообщалось ранее, И. Алиев в четверг прибыл с рабочим визитом в Вену. В рамках визита в пятницу он также провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках нагорно-карабахского урегулирования.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»