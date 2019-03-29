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ТЭК 29.03.2019 22:15

"Газпром" заявил, что будет строить завод СПГ на Балтике с РусГазДобычей

"Газпром" (MOEX:GAZP) и "РусГазДобыча" Артема Оболенского приняли решение о финальной конфигурации проекта создания крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге Ленинградской области.

"Таким образом, стороны перешли к стадии реализации проекта", - говорится в релизе партнеров.

Проект предусматривает сооружение мощностей по ежегодной переработке 45 млрд куб. м газа, производству и отгрузке 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ, добываемый "Газпромом" из ачимовских и валанжинских залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. Оставшийся после переработки природный газ (около 20 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".

Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на вторую половину 2023 года, второй очереди - до конца 2024 года. Оператором проекта является компания специального назначения ООО "РусХимАльянс", созданная на паритетной основе "Газпромом" и "РусГазДобычей".

В числе первоочередных задач компании-оператора: подготовка проектной и рабочей документации, начало землеустроительных работ на арендованной площадке будущего предприятия в южной части порта Усть-Луга (1400 Га). Также планируется сформировать контрактную схему проекта, определить ЕРС-подрядчиков и разместить заказы на оборудование с длительным циклом изготовления.

"Выбранная техническая конфигурация проекта позволит максимизировать экономический эффект для его участников. В первую очередь за счет интеграции производственных мощностей на единой площадке, оптимизации промышленной и логистической инфраструктуры комплекса, использования общего морского отгрузочного терминала. Размер выручки предприятия оценивается на уровне свыше $4 млрд в год. При этом инвестиции в реализацию проекта предполагаются в объеме более 700 млрд руб.," - пишет "Газпром".

Производимый заводом этан планируется поставлять на перспективный газохимический комплекс (ГХК), в создание которого будет самостоятельно инвестировать "РусГазДобыча" (компания специального назначения - ООО "Балтийский Химический Комплекс"). ГХК будет выпускать свыше 3 млн тонн полимеров в год.

В мае 2017 года "Газпром" и "РусГазДобыча" подписали меморандум о намерениях по реализации проектов развития газохимического производства на базе запасов и ресурсов ачимовских и валанжинских залежей Надым-Пур-Тазовского региона, а также добычи и переработки запасов и ресурсов газа и газового конденсата месторождений Тамбейского кластера (Тамбейское и Тасийское месторождения ПАО "Газпром").

АО "РусГазДобыча" - компания специального назначения, созданная "Национальной химической группой" с целью повышения эффективности производственной цепочки, получения доступа к сырью (природному газу), а также инвестирования в сырьевые и перерабатывающие производственные мощности.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, БАЛТИКА, СПГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]