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29.03.2019 22:58

ФРС еще может продолжить повышение ставок при необходимости - зампред

Федеральная резервная система (ФРС) еще может в какой-то момент вернуться к повышению процентных ставок, если возникнет такая необходимость, нельзя однозначно сказать, что цикл нормализации завершен, заявил в пятницу заместитель председателя совета управляющих американского ЦБ Рэндал Куорлз.

Он по-прежнему сохраняет позитивный настрой в отношении дальнейшего роста американской экономики, хотя всецело поддерживает последние изменения курса ФРС с учетом некоторого ослабления подъема.

"При всем при том я сохраняю оптимизм в отношении прогноза для американской экономики и считаю, что у нас есть потенциал поддерживать рост на здоровом уровне в предстоящие годы", - сказал он, выступая в Нью-Йорке.

В марте руководители ФРС отказались от прогноза двух повышений процентных ставок в 2019 году и теперь не ждут их изменения до 2020 года.

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Тэги: США, ФРС, СТАВКИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]