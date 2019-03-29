ФРС еще может продолжить повышение ставок при необходимости - зампред

Федеральная резервная система (ФРС) еще может в какой-то момент вернуться к повышению процентных ставок, если возникнет такая необходимость, нельзя однозначно сказать, что цикл нормализации завершен, заявил в пятницу заместитель председателя совета управляющих американского ЦБ Рэндал Куорлз.

Он по-прежнему сохраняет позитивный настрой в отношении дальнейшего роста американской экономики, хотя всецело поддерживает последние изменения курса ФРС с учетом некоторого ослабления подъема.

"При всем при том я сохраняю оптимизм в отношении прогноза для американской экономики и считаю, что у нас есть потенциал поддерживать рост на здоровом уровне в предстоящие годы", - сказал он, выступая в Нью-Йорке.

В марте руководители ФРС отказались от прогноза двух повышений процентных ставок в 2019 году и теперь не ждут их изменения до 2020 года.