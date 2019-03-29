В Лондоне не исключают досрочных выборов, но не в восторге от такой перспективы - СМИ

В британском руководстве рассматривают проведение досрочных выборов в качестве одного из возможных вариантов выхода из связанного с Brexit политического кризиса, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.
По его данным, на брифинге с участием помощников премьер-министра Великобритании Терезы Мэй обсуждался этот вопрос.
"Очевидно, что возможность проведение всеобщих выборов не исключается", - пишет один из корреспондентов агентства в Twitter.
Между тем, представитель британского премьера заявил, что Т.Мэй не считает, что досрочные выборы "служили бы наилучшим интересам страны".
Относительно вариантов дальнейшего развития событий вокруг Brexit неназванный источник в правительстве Великобритании сообщил Bloomberg, что, возможно, Лондон попросит Брюссель об еще одном незначительном продлении сроков выхода страны из ЕС. По его словам, это позволит Великобритании провести сделку через парламент и не участвовать в выборах в Европарламент.
В пятницу члены британской палаты общин проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Соглашение, достигнутое Т.Мэй с Брюсселем, отвергли 344 депутатов. В поддержку документа проголосовали 286 членов палаты общин. В случае, если Лондон и ЕС не договорятся о пути выхода из этой ситуации, крайним сроком для выхода Великобритании из ЕС будет 12 апреля 2019 года, причем - без двустороннего соглашения, регламентирующего будущие отношения между сторонами.
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