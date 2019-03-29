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Карабахский конфликт 29.03.2019 22:15

Лидеры Азербайджана и Армении согласились продолжить переговоры по Карабаху – посредники

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян выразили готовность продолжить прямой диалог в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта, говорится в заявлении ОБСЕ.

"И.Алиев и Н.Пашинян поручили главам МИД вновь встретиться с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в ближайшем будущем. Они также согласились продолжить прямой диалог (в рамках урегулирования конфликта – ИФ)", - отмечается в заявлении сопредседателей по итогам встречи лидеров Азербайджана и Армении в пятницу в Вене.

Как отмечается в заявлении, встреча прошла «в позитивной и конструктивной обстановке» и дала возможность двум лидерам прояснить свои позиции.

«Они (лидеры - ИФ) обменялись мнениями по ряду ключевых вопросов процесса урегулирования. Оба лидера подчеркнули важность создания обстановки, благоприятствующей миру, и принятия дальнейших конкретных и ощутимых шагов в процессе переговоров для нахождения мирного решения конфликта. Вспоминая свой разговор в Душанбе, лидеры вновь подтвердили необходимость укрепления прекращения огня и совершенствования механизма прямого общения. Они также договорились разработать ряд мер в гуманитарной сфере», - говорится в заявлении.

Как ранее сообщалось, И. Алиев и Н. Пашинян в пятницу в Вене впервые встретились под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Эндрю Шофера. Во встрече приняли участие министры иностранных дел Эльмар Мамедъяров и Зохраб Мнацаканян, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

А.Мамедов

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Тэги: КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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