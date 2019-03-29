Пашинян положительно оценил встречу с Алиевым в Вене по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по карабахскому урегулированию в Вене в пятницу.

"В общей сложности положительно оцениваю сегодняшнюю встречу. Не могу сказать, что в переговорном процессе произошел перелом, или революция, или какое-то сверхсобытие. Но очень важно, что начался процесс, который дает нам возможность говорить о наших повестках, наших представлениях, задачах", - сказал Н.Пашинян на встрече с армянской общиной Австрии в пятницу.

Он выразил надежду, что и президент Азербайджана оценит состоявшуюся встречу положительно.

"Когда я говорю, что оцениваю встречу положительно, это не означает, что на этой встрече кто-то проиграл, а кто-то выиграл. Это очень важно подчеркнуть", - отметил премьер Армении.

По его словам, главное, что начат разговор. "В этом разговоре каждая из сторон имеет свои представления. Этот конфликт имеет очень глубокие корни. В первую очередь, важно, что мы понимаем, что не имеем дело с простой ситуацией. Это очень серьезная и глубокая проблема", - отметил он.

Н.Пашинян заявил о важности атмосферы, при которой стороны переговоров "могут сказать друг другу то, что думают".

"Надеюсь, что наши с президентом Алиевым оценки не будут сильно отличаться друг от друга", - отметил Н.Пашинян.