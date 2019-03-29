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Бизнес и законодательство 29.03.2019 23:03

Азербайджан и Австрия обсудили вопросы экономического взаимодействия

В пятницу в Вене прошло первое заседание Консультационного состава (КС) азербайджано-австрийского Совета сотрудничества, сообщают официальные СМИ Азербайджана.

Выступающий на заседании сопредседатель Консультативного состава министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде отметил, что создание КС внесет большой вклад в развитие, как экономического сотрудничества, так и отношений в других сферах.

В свою очередь, сопредседатели совета сотрудничества Нариман Бахшиев и Вернер Мюллер отметили, что новая организация поддержит взаимодействие между правительственными и бизнес-структурами двух стран, а также реализацию проектов, отвечающих интересам Азербайджана и Австрии.

А.Мамедов

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Тэги: АВСТРИЯ, СОВЕТ, СОЗДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]