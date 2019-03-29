Азербайджан и Австрия обсудили вопросы экономического взаимодействия

В пятницу в Вене прошло первое заседание Консультационного состава (КС) азербайджано-австрийского Совета сотрудничества, сообщают официальные СМИ Азербайджана.
Выступающий на заседании сопредседатель Консультативного состава министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде отметил, что создание КС внесет большой вклад в развитие, как экономического сотрудничества, так и отношений в других сферах.
В свою очередь, сопредседатели совета сотрудничества Нариман Бахшиев и Вернер Мюллер отметили, что новая организация поддержит взаимодействие между правительственными и бизнес-структурами двух стран, а также реализацию проектов, отвечающих интересам Азербайджана и Австрии.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»