Алиев пригласил Курца посетить с визитом Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем в пятницу в Вене отметил наличие большого потенциала для двустороннего сотрудничества в сферах торговли, транспорта, ИКТ и сельского хозяйства, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
"На встрече глава государства отметил, что австрийские компании успешно действуют на территории Азербайджана. Он также затронул возможность участия австрийских компаний в реализации новой программы экономического развития регионов Азербайджана (на 2019-2023гг – ИФ). В то же время, И.Алиев подчеркнул важность сотрудничества с Австрией в сфере транспорта и отметил, что австрийские компании могут воспользоваться транспортной инфраструктурой, созданной Азербайджаном в регионе", - отмечается в информации.
Глава государства также поблагодарил Австрию за организацию и проведение встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках нагорно-карабахского урегулирования.
Кроме того, И.Алиев пригласил С.Курца посетить с визитом Азербайджан. В свою очередь, С.Курц принял данное предложение, а также отметил, что Австрия придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном.
Как сообщалось ранее, И. Алиев в четверг прибыл с рабочим визитом в Вену. В рамках визита в пятницу он также провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках нагорно-карабахского урегулирования.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»