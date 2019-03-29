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Внешняя политика 29.03.2019 23:23

Алиев пригласил Курца посетить с визитом Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем в пятницу в Вене отметил наличие большого потенциала для двустороннего сотрудничества в сферах торговли, транспорта, ИКТ и сельского хозяйства, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"На встрече глава государства отметил, что австрийские компании успешно действуют на территории Азербайджана. Он также затронул возможность участия австрийских компаний в реализации новой программы экономического развития регионов Азербайджана (на 2019-2023гг – ИФ). В то же время, И.Алиев подчеркнул важность сотрудничества с Австрией в сфере транспорта и отметил, что австрийские компании могут воспользоваться транспортной инфраструктурой, созданной Азербайджаном в регионе", - отмечается в информации.

Глава государства также поблагодарил Австрию за организацию и проведение встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках нагорно-карабахского урегулирования.

Кроме того, И.Алиев пригласил С.Курца посетить с визитом Азербайджан. В свою очередь, С.Курц принял данное предложение, а также отметил, что Австрия придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном.

Как сообщалось ранее, И. Алиев в четверг прибыл с рабочим визитом в Вену. В рамках визита в пятницу он также провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках нагорно-карабахского урегулирования.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]