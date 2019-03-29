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Дальнее зарубежье 29.03.2019 23:58

В Париже указали на сильный рост риска "жесткого" варианта Brexit

Голосование в британском парламенте, по итогам которого его члены в третий раз отклонили согласованную сделку с Брюсселем, очень сильно повысило шансы Brexit без соглашения, говорится в заявлении Елисейского дворца, выдержки из которого приводят французские СМИ.

"Соединенному Королевству необходимо срочно представить альтернативный план в течение нескольких следующих дней. В противном случае, и этот итог становится все более вероятным, мы увидим, как Соединенное Королевство выходит из Европейского союза без соглашения", - отмечается в нем.

В пятницу члены британской палаты общин проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Соглашение, достигнутое премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с Брюсселем, отвергли 344 депутатов. В поддержку документа проголосовали 286 членов палаты общин.

Ранее о подобных опасениях высказались ФРГ, Австрия, а также сам Брюссель.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]