Россия поплатится, если продолжит оказывать военную поддержку Мадуро - спецпредставитель США

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс пригрозил России последствиями в случае, если она продолжит оказывать военную поддержку президенту Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщила в пятницу в Twitter корреспондент BBC Барбара Плетт Ашер.

"У нас есть бумага с очень хорошими вариантами, с разными вещами, которые мы могли бы сделать в вопросе отношений РФ и США. Госсекретарь (США Майк Помпео - ИФ) сделает выбор, каким образом отреагировать", - заявил Э.Абрамс в интервью Б.Плетт Ашер, отрывок которого размещен в Twitter корреспондента.

"В списке очень много вариантов. Поэтому Россия поплатится за это (за сотрудничество с Венесуэлой в военной сфере - ИФ)", - отметил Э.Абрамс, отвечая на вопрос о возможности введения санкций в отношении России.

В минувшие выходные сообщалось о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с группой из 99 российских военнослужащих. По данным СМИ, группу возглавлял начальник главного штаба Сухопутных войск РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Затем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Венесуэле находятся военные эксперты из России, которые занимаются реализацией положений договоров по военно-техническому сотрудничеству.