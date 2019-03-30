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Дальнее зарубежье 30.03.2019 09:28

Россия поплатится, если продолжит оказывать военную поддержку Мадуро - спецпредставитель США

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс пригрозил России последствиями в случае, если она продолжит оказывать военную поддержку президенту Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщила в пятницу в Twitter корреспондент BBC Барбара Плетт Ашер.

"У нас есть бумага с очень хорошими вариантами, с разными вещами, которые мы могли бы сделать в вопросе отношений РФ и США. Госсекретарь (США Майк Помпео - ИФ) сделает выбор, каким образом отреагировать", - заявил Э.Абрамс в интервью Б.Плетт Ашер, отрывок которого размещен в Twitter корреспондента.

"В списке очень много вариантов. Поэтому Россия поплатится за это (за сотрудничество с Венесуэлой в военной сфере - ИФ)", - отметил Э.Абрамс, отвечая на вопрос о возможности введения санкций в отношении России.

В минувшие выходные сообщалось о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с группой из 99 российских военнослужащих. По данным СМИ, группу возглавлял начальник главного штаба Сухопутных войск РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Затем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Венесуэле находятся военные эксперты из России, которые занимаются реализацией положений договоров по военно-техническому сотрудничеству.

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Тэги: США, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ВАРИАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]