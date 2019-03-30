Премьер Ирландии предупредил о возросшей вероятности Brexit без сделки

Возможность Brexit без соглашения между Лондоном и Брюсселем растет, приводит телеканал Sky News слова премьер-министра Ирландии Лео Варадкара.
Он подчеркнул, что Ирландия активно готовилась к подобному сценарию.
"Никто не должен недооценивать сложности, которые представит выход без сделки для нас всех, в том числе Великобритании", - заявил он.
Теперь, отметил Л.Варадкар, Великобритания должна предложить ЕС реалистичный вариант развития событий по Brexit. По его словам, ЕС следует "быть открытыми к варианту переноса Brexit на продолжительный срок в случае, если Великобритания решит фундаментально пересмотреть свой подход к Brexit".
Л.Варадкар рассказал, что планирует до саммита ЕС, назначенного на 10 апреля, встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Европейские политики в пятницу выразили сожаление в связи с результатами голосования в британском парламенте.
Так, датский премьер Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания усилит подготовку к Brexit без соглашения, отметив, что британская палата общин не смогла "воспользоваться третьим шансом обеспечить упорядоченный Brexit".
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что результат голосования стал "очень плачевным", передает агентство Associated Press.
"Дорогая Великобритания, скажи нам, чего ты действительно хочешь", - написал он в Twitter.
Ранее в пятницу парламент Британии в третий раз по счету отверг предложенное Т.Мэй соглашение о выходе из ЕС. Это повысило риск выхода Великобритании из ЕС в апреле 2019 года без какого бы то ни было двустороннего соглашения с Брюсселем.
Встреча Алиева и Пашиняна с глазу на глаз длилась более 2 часов – АП Азербайджана
Генсек ООН приветствует приверженность глав Азербайджана и Армении обязательствам по достижению мира по Карабаху
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
"Газпром энергохолдинг" хотел бы получить 50% в "Сименс технологии газовых турбин", но переговоры пока не вел - Федоров
Предприниматели, пострадавшие от пожара в ТЦ Diglas обратились за льготными кредитами в SIF на сумму свыше 6,3 млн манатов
Азербайджан и Австрия обсудили вопросы экономического взаимодействия
Бакинская полиция задержала подозреваемых в совершении крупной кражи из квартиры, арендуемой иностранцем
3 человека пострадали в результате аварии грузовика с автобусом, следовавшим из Тбилиси в Баку
Американские астронавты завершили многочасовой выход в космос с борта МКС
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Региональный тур Олимпиады по русскому языку прошёл в городе Хачмазе
AccessBank запускает конкурс среди студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»