Премьер Ирландии предупредил о возросшей вероятности Brexit без сделки

Возможность Brexit без соглашения между Лондоном и Брюсселем растет, приводит телеканал Sky News слова премьер-министра Ирландии Лео Варадкара.

Он подчеркнул, что Ирландия активно готовилась к подобному сценарию.

"Никто не должен недооценивать сложности, которые представит выход без сделки для нас всех, в том числе Великобритании", - заявил он.

Теперь, отметил Л.Варадкар, Великобритания должна предложить ЕС реалистичный вариант развития событий по Brexit. По его словам, ЕС следует "быть открытыми к варианту переноса Brexit на продолжительный срок в случае, если Великобритания решит фундаментально пересмотреть свой подход к Brexit".

Л.Варадкар рассказал, что планирует до саммита ЕС, назначенного на 10 апреля, встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Европейские политики в пятницу выразили сожаление в связи с результатами голосования в британском парламенте.

Так, датский премьер Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания усилит подготовку к Brexit без соглашения, отметив, что британская палата общин не смогла "воспользоваться третьим шансом обеспечить упорядоченный Brexit".

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что результат голосования стал "очень плачевным", передает агентство Associated Press.

"Дорогая Великобритания, скажи нам, чего ты действительно хочешь", - написал он в Twitter.

Ранее в пятницу парламент Британии в третий раз по счету отверг предложенное Т.Мэй соглашение о выходе из ЕС. Это повысило риск выхода Великобритании из ЕС в апреле 2019 года без какого бы то ни было двустороннего соглашения с Брюсселем.