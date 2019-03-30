Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.909 RUR   0.0262 GBR   2.2221 TRY   0.3049

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.30 -0.11 Brent 67.82 -0.01

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.03.2019 09:54

Премьер Ирландии предупредил о возросшей вероятности Brexit без сделки

Возможность Brexit без соглашения между Лондоном и Брюсселем растет, приводит телеканал Sky News слова премьер-министра Ирландии Лео Варадкара.

Он подчеркнул, что Ирландия активно готовилась к подобному сценарию.

"Никто не должен недооценивать сложности, которые представит выход без сделки для нас всех, в том числе Великобритании", - заявил он.

Теперь, отметил Л.Варадкар, Великобритания должна предложить ЕС реалистичный вариант развития событий по Brexit. По его словам, ЕС следует "быть открытыми к варианту переноса Brexit на продолжительный срок в случае, если Великобритания решит фундаментально пересмотреть свой подход к Brexit".

Л.Варадкар рассказал, что планирует до саммита ЕС, назначенного на 10 апреля, встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Европейские политики в пятницу выразили сожаление в связи с результатами голосования в британском парламенте.

Так, датский премьер Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания усилит подготовку к Brexit без соглашения, отметив, что британская палата общин не смогла "воспользоваться третьим шансом обеспечить упорядоченный Brexit".

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что результат голосования стал "очень плачевным", передает агентство Associated Press.

"Дорогая Великобритания, скажи нам, чего ты действительно хочешь", - написал он в Twitter.

Ранее в пятницу парламент Британии в третий раз по счету отверг предложенное Т.Мэй соглашение о выходе из ЕС. Это повысило риск выхода Великобритании из ЕС в апреле 2019 года без какого бы то ни было двустороннего соглашения с Брюсселем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРЛАНДИЯ, BREXIT, ГОЛОСОВАНИЕ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Барнье отверг возможность ограничения по времени для плана по Ирландии Соглашение по Brexit учитывает уникальные обстоятельства на острове Ирландия - письмо Туска и Юнкера Дублин озвучил свои опасения в случае Brexit без соглашения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]