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Дальнее зарубежье 30.03.2019 10:21

Спецпредставитель США заявил, что Вашингтон призывает в Венесуэле не к перевороту, а к демократии

Спецпредставитель США по Венесуэле Элиотт Абрамс рассмеялся в пятницу на брифинге, в ответ на просьбу прокомментировать слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о попытках США организовать переворот в Венесуэле.

"То, к чему мы призываем, это переход к демократии. Это не переворот. Получать руководство в том, что касается демократии, от российского министра иностранных дел... Это меня сильно насмешило в тот день", - заявил он, комментируя сообщение российского МИД по итогам телефонного разговора С.Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео.

Первой же его реакцией на переданные журналистом слова С.Лаврова, стал непродолжительный смех.

"В Венесуэле есть только один орган, избранный демократическим путем, - Национальная Ассамблея (контролируемая оппозицией - ИФ). США поддерживают Национальную Ассамблею и временного президента (Хуана Гуайдо - ИФ) и призывают к проведению свободных выборов, потому что те выборы, которые произошли в мае прошлого года, не были свободными", - заявил Э.Абрамс, отметив, что это мнение разделяют международные наблюдатели.

В сообщении МИД РФ о разговоре С.Лаврова с М.Помпео говорилось, что российский министр "акцентировал, что попытки Вашингтона организовать государственный переворот в Венесуэле и угрозы в адрес ее законного правительства являются нарушением Устава ООН, неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства".

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]