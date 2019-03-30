Спецпредставитель США заявил, что Вашингтон призывает в Венесуэле не к перевороту, а к демократии

Спецпредставитель США по Венесуэле Элиотт Абрамс рассмеялся в пятницу на брифинге, в ответ на просьбу прокомментировать слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о попытках США организовать переворот в Венесуэле.
"То, к чему мы призываем, это переход к демократии. Это не переворот. Получать руководство в том, что касается демократии, от российского министра иностранных дел... Это меня сильно насмешило в тот день", - заявил он, комментируя сообщение российского МИД по итогам телефонного разговора С.Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео.
Первой же его реакцией на переданные журналистом слова С.Лаврова, стал непродолжительный смех.
"В Венесуэле есть только один орган, избранный демократическим путем, - Национальная Ассамблея (контролируемая оппозицией - ИФ). США поддерживают Национальную Ассамблею и временного президента (Хуана Гуайдо - ИФ) и призывают к проведению свободных выборов, потому что те выборы, которые произошли в мае прошлого года, не были свободными", - заявил Э.Абрамс, отметив, что это мнение разделяют международные наблюдатели.
В сообщении МИД РФ о разговоре С.Лаврова с М.Помпео говорилось, что российский министр "акцентировал, что попытки Вашингтона организовать государственный переворот в Венесуэле и угрозы в адрес ее законного правительства являются нарушением Устава ООН, неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства".
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