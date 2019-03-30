Глава МИД ФРГ рекомендует Лондону принять решение до 12 апреля или готовиться к жесткому Brexit

Представители Великобритании должны принять решение до 12 апреля или готовиться к жесткому Brexit без соглашения, заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"У нас заканчивается время на то, чтобы предотвратить беспорядочный Brexit. Британцы должны принять решение о том, как быть дальше, до 12 апреля. Иначе будет Brexit без сделки в самом жестком смысле", - заявил Х.Маас в пятницу, его цитирует МИД ФРГ.
По словам министра, "невозможно поверить", что через два года после принятия решения о Brexit британцам так и не удалось достичь единства в этом вопросе.
"Германия и ЕС подготовлены. Мы приняли законы и правила, которые защитят граждан по ту и другую сторону Ла-Манша. Это было и остается нашей главной задачей", - отметил министр.
В пятницу члены британской палаты общин проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Соглашение, достигнутое премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с Брюсселем, отвергли 344 депутата. В поддержку документа проголосовали 286 членов палаты общин.
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