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Дальнее зарубежье 30.03.2019 10:48

Глава МИД ФРГ рекомендует Лондону принять решение до 12 апреля или готовиться к жесткому Brexit

Представители Великобритании должны принять решение до 12 апреля или готовиться к жесткому Brexit без соглашения, заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"У нас заканчивается время на то, чтобы предотвратить беспорядочный Brexit. Британцы должны принять решение о том, как быть дальше, до 12 апреля. Иначе будет Brexit без сделки в самом жестком смысле", - заявил Х.Маас в пятницу, его цитирует МИД ФРГ.

По словам министра, "невозможно поверить", что через два года после принятия решения о Brexit британцам так и не удалось достичь единства в этом вопросе.

"Германия и ЕС подготовлены. Мы приняли законы и правила, которые защитят граждан по ту и другую сторону Ла-Манша. Это было и остается нашей главной задачей", - отметил министр.

В пятницу члены британской палаты общин проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Соглашение, достигнутое премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с Брюсселем, отвергли 344 депутата. В поддержку документа проголосовали 286 членов палаты общин.

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Тэги: ФРГ, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]