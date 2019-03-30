"До 2014 года Москва имела возможность перехватывать разговоры, которые проводили по конфиденциальной связи, даже если они были не с Москвой. Разговоры с Беларусью, Казахстаном, разговоры с государствами - членами СНГ или теми, кто вышли из него. И если была установлена конфиденциальная связь советского образца, - она перехватывается и распечатывается Москвой", - сказал глава государства в пятницу в эфире телеканала ICTV.
П.Порошенко познакомил журналистов с оборудованием ситуативной комнаты президента Украины, из которой он ведет переговоры с руководством США, НАТО, лидерами других стран.
По словам президента, в этом помещении установлено оборудование, которое позволяет ему вести телефонные переговоры по современной, защищенной связи.
"Вся связь, которая здесь есть - это связь конфиденциальная. Это установили наши турецкие коллеги... Это - исключительно для связи с Белым Домом, конфиденциальная связь с Государственным департаментом, правительством США", - сказал П.Порошенко.
Он также уточнил, что в комнате есть связь со штаб-квартирой НАТО, с Генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.
П.Порошенко добавил, что также "есть система шифрования конфиденциальной связи с Германией и рядом других европейских стран".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»