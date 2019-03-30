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СНГ 30.03.2019 11:37

Порошенко показал СМИ комнату, из которой связывается с руководством США и НАТО, не опасаясь "прослушки" Москвы

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Москва до 2014 года могла подслушивать телефонные разговоры лидеров Украины с руководством других стран.

"До 2014 года Москва имела возможность перехватывать разговоры, которые проводили по конфиденциальной связи, даже если они были не с Москвой. Разговоры с Беларусью, Казахстаном, разговоры с государствами - членами СНГ или теми, кто вышли из него. И если была установлена конфиденциальная связь советского образца, - она перехватывается и распечатывается Москвой", - сказал глава государства в пятницу в эфире телеканала ICTV.

П.Порошенко познакомил журналистов с оборудованием ситуативной комнаты президента Украины, из которой он ведет переговоры с руководством США, НАТО, лидерами других стран.

По словам президента, в этом помещении установлено оборудование, которое позволяет ему вести телефонные переговоры по современной, защищенной связи.

"Вся связь, которая здесь есть - это связь конфиденциальная. Это установили наши турецкие коллеги... Это - исключительно для связи с Белым Домом, конфиденциальная связь с Государственным департаментом, правительством США", - сказал П.Порошенко.

Он также уточнил, что в комнате есть связь со штаб-квартирой НАТО, с Генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.

П.Порошенко добавил, что также "есть система шифрования конфиденциальной связи с Германией и рядом других европейских стран".

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, МИР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]