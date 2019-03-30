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В Вашингтоне заявили о большом прогрессе на переговорах о торговле с Пекином

Советник президента США Ларри Кудлоу в пятницу заявил, что Вашингтон и Пекин сильно продвинулись в процессе торговых переговоров.

"Мы сейчас добиваемся сильного прогресса, включая эти переговоры", - заявил он в интервью CNBC, комментируя визит в Пекин министра финансов США Стивена Мнучина и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

"Последнее сообщение (от них - ИФ), которое мы получили, - о том, что они добились большего успеха", - добавил он.

Ранее С.Мнучин сообщил, что у американской делегации, прибывшей в Пекин на переговоры по торговле, состоялась продуктивная встреча. Вместе с ним в Пекине был Р.Лайтхайзер.

Со своей стороны официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн отметил, что на переговорах есть некоторый прогресс.

Следующий раунд переговоров, как сообщалось, пройдет в Вашингтоне в начале апреля.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине в декабре 2018 года "на полях" саммита G20 согласились отсрочить до 1 марта ужесточение торговых ограничений для достижения компромисса, затем этот срок был продлен с учетом итогов февральского раунда двухсторонних консультаций в Вашингтоне.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, ПРОГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]