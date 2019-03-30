В Вашингтоне заявили о большом прогрессе на переговорах о торговле с Пекином

"Мы сейчас добиваемся сильного прогресса, включая эти переговоры", - заявил он в интервью CNBC, комментируя визит в Пекин министра финансов США Стивена Мнучина и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.
"Последнее сообщение (от них - ИФ), которое мы получили, - о том, что они добились большего успеха", - добавил он.
Ранее С.Мнучин сообщил, что у американской делегации, прибывшей в Пекин на переговоры по торговле, состоялась продуктивная встреча. Вместе с ним в Пекине был Р.Лайтхайзер.
Со своей стороны официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн отметил, что на переговорах есть некоторый прогресс.
Следующий раунд переговоров, как сообщалось, пройдет в Вашингтоне в начале апреля.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине в декабре 2018 года "на полях" саммита G20 согласились отсрочить до 1 марта ужесточение торговых ограничений для достижения компромисса, затем этот срок был продлен с учетом итогов февральского раунда двухсторонних консультаций в Вашингтоне.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»