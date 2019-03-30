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Минюст планирует передать Конгрессу США текст доклада спецпрокурора Мюллера к середине апреля - СМИ

Минюст США будет готов передать Конгрессу текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера к середине апреля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на генерального прокурора США Уильяма Барра.

В письме спикерам палаты представителей и сената У.Барр сообщает, что доклад будет готов к передаче конгрессменам к "середине апреля, если не раньше". В письме говорится, что Минюст "активно занимается" редактированием текста доклада, в этом ведомству помогает спецпрокурор.

Демократы в Конгрессе требовали, чтобы им передали полную, а не отредактированную версию доклада Р.Мюллера.

У.Барр ранее сообщил конгрессменам, что в докладе порядка 400 страниц за исключением дополнений и таблиц.

На прошлой неделе стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору.

У.Барр, изучив доклад Р.Мюллера, направил в Конгресс письмо, в котором говорилось, что спецпрокурор не увидел признаков сговора команды Д.Трампа с РФ.

Демократы из Палаты представителей США настаивают на обнародовании полного доклада Р.Мюллера.

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

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Тэги: США, СПЕЦПРОКУРОР, ДОКЛАД, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]