Британский парламент отказался принимать соглашение Мэй по Brexit

Члены британской палаты общин в пятницу проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Соглашение, достигнутое премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с Брюсселем, отвергли 344 депутатов. В поддержку документа проголосовали 286 членов палаты общин.

На голосование была вынесена только юридически обязывающая часть сделки с ЕС по Brexit: соглашение о выходе из Евросоюза. Вторую часть сделки - политическую декларацию по будущим отношениями с ЕС - члены палаты общин в пятницу не рассматривали.

26-страничная политическая декларация о будущих отношениях Великобритании и ЕС вместе с почти 600-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составляет пакет документов, которые были согласованы на саммите ЕС 25 ноября.

Политическая декларация является не носящим юридически обязательный характер документом, в котором обозначены планы отношений ЕС и Великобритании после Brexit.

Соглашение о выходе Великобритании из ЕС является юридически обязывающим документом, в котором обозначены условия выхода Великобритании из ЕС. В том числе туда внесено положение о "страховочном плане" по ирландской границе, которое вызвало значительное недовольство среди британских депутатов.

На прошлой неделе ЕС согласовал решение, согласно которому сроки Brexit могут быть продлены до 22 мая, если британский парламент до 29 марта включительно утвердит именно соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Вторая часть сделки в решении ЕС не упоминается.

Изначально, в соответствии с Лиссабонским договором, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако участники саммита ЕС 21 марта года решили перенести эту дату.

Теперь Т.Мэй предстоит до 12 апреля представить ЕС свой дальнейший план по Brexit, в противном случае страна покинет ЕС в этот день без сделки.

По итогам голосования в парламенте выступила Т.Мэй. Она заявила, что у решения парламента будут серьезные последствия, и отметила, что в правительстве и в парламенте продолжится работа по Brexit.

Два предыдущих голосование по Brexit в британском парламенте также провалились

РЕАКЦИЯ ЕС

Еврокомиссия после голосования в парламенте заявила, что Европейский Союз полностью готов к выходу Британии из этого политического объединения без соглашения и считает этот вариант развития событий наиболее вероятным. В Еврокомиссии заявили, что сожалеют о том, что палата общин не поддержала соглашение.

Реакция на очередной провал сделки Т.Мэй в парламенте поступала и из отдельных европейских стран.

Так, канцлер Австрии Себастьян Курц выразил в пятницу сожаление в связи с последними событиями и заявил, что Вена поддерживает упорядоченный Brexit.

Елисейский дворец заявил, что голосование в британском парламенте очень сильно повысило шансы Brexit без соглашения.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, в свою очередь, также заявил, что возможность Brexit без соглашения между Лондоном и Брюсселем растет. Он подчеркнул, что Ирландия активно готовилась к подобному сценарию.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Лондон принять решение о дальнейшем развитии Brexit до 12 апреля или готовиться к жесткому Brexit без соглашения.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В понедельник в палате общин пройдет еще одно "показательное голосование" по альтернативным вариантам Brexit. "Показательное голосование" - это голосование членов парламента по ряду вопросов, которое должно выявить, поддерживает ли хотя бы один из предложенных вариантов большинство депутатов.

Первое подобное голосование состоялось в палате общин 27 марта. Тогда депутатам предложили на выбор восемь опций Brexit, в том числе вариант создать постоянный таможенный союз с ЕС после Brexit, отменить статью 50 Лиссабонского договора и провести народный референдум по любой сделке с Брюсселем. Ни один из вариантов не смог набрать большинства голосов депутатов.

На настоящий момент неясно, какие именно предложения по Brexit вынесут на рассмотрение депутаты, ожидается, что они будут обсуждать возможные варианты на выходных. Решение о том, какие опции в итоге будут вынесены на голосование, примет спикер палаты общин Джон Беркоу.

"Показательное голосование" не обязывает правительство следовать воле палаты общин.

Кроме того, в понедельник британский парламент обсудит петицию с призывом к правительству отменить Brexit, набравшую порядка 6 млн подписей. Также члены палаты общин обсудят и другие петиции по Brexit, например, призыв провести еще один референдум по этому вопросу.

Еще одной важной датой для Brexit станет 10 апреля. В этот день председатель Европейского совета Дональд Туск созывает чрезвычайный саммит ЕС в связи с итогом голосования в британском парламенте.

На саммите европейские лидеры могут обсудить предложения Великобритании по Brexit, в частности просьбу о переносе сроков выходе Великобритании из ЕС, если Лондон попросит об этом. Кроме того, в этот день главы ЕС могут подвести итоги в подготовке к Brexit без соглашения.

ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ

События в апреле могут развиваться по четырем основным вариантам.

Первый вариант предусматривает, что Великобритания может выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем 12 апреля. При таком варианте, который СМИ часто называют "жестким Brexit", Великобритания перестанет быть членом ЕС в 23:00 по лондонскому времени 12 апреля (2:00 мск 13 апреля) без соглашения о будущих отношениях с ЕС и без переходного периода, предназначенного для адаптации бизнеса. Большинство политиков, экономистов и представителей бизнеса считают, что такой вариант в крайней степени негативно скажется на Великобритании и ее крупнейших торговых партнерах.

Второй вариант - вновь перенести Brexit на более поздний срок. Предполагается, что выход из ЕС, в таком случае, отложат как минимум на несколько месяцев. Этот вариант поддерживали некоторые британские политики, в частности, североирландская Демократическая юнионистская партия недавно заявляла, что предпочла бы такой вариант сделке Т.Мэй.

Продление сроков Brexit на продолжительный период, вероятнее всего, приведет к тому, что Великобритания будет вынуждена участвовать в выборах в Европарламент, назначенных на конец мая. Такой вариант не устраивает ни Лондон, ни Брюссель, однако, Д.Туск ранее призывал ЕС к продлению сроков Brexit в случае, если Лондон захочет сохранить более тесные экономические связи с Брюсселем, чем предполагается в сделке Т.Мэй.

В случае, если в соглашение о выходе Великобритании из ЕС войдет положение о создании между ЕС и Великобританией таможенного союза по итогам Brexit, шансы на то, что британский парламент примет сделку повысятся, отмечает агентство Associated Press. Также такой вариант поприветствует и ЕС.

Аналитики полагают, что соглашение Т.Мэй пока рано списывать со счетов. Она может вновь выйти на голосование в палату общин, в частности, в комбинации с каким-то из вариантов, предложенных депутатами в ходе обсуждений Brexit.

Третий вариант - проведение в Великобритании досрочных всеобщих выборов. Следующие выборы в Великобритании назначены на 2022 год, однако, некоторые политики считают, что новые выборы могут разрешить тупиковую ситуацию с Brexit.

При таком варианте британская оппозиция может добиться вынесения правительству вотума недоверия, что приведет к досрочным выборам. Также досрочные выборы, если оно посчитает это полезным, может созвать и британское правительство.

Сама Т.Мэй на этой неделе обещала, что в случае победы ее сделки в парламенте она уйдет в отставку. Так как сделка провалилась, Т.Мэй осталась на своем посту, однако в ближайшее время ей предстоит столкнуться с усиленным давлением как со стороны лейбористов, так и со стороны собственной партии.

Четвертый вариант развития событий - еще один референдум. Такую идею члены парламента уже обсуждали на этой неделе, они предлагали вынести на публичное голосование любую сделку, достигнутую с Брюсселем.

На референдум, если он пройдет, будут вынесены только варианты Brexit, правительство Великобритании ранее исключило возможность повторного проведения референдума по вопросу членства в ЕС.

Британские эксперты в настоящее время не решаются сказать, какой из этих вариантов наиболее вероятен.