Трамп не против планов по передаче доклада Мюллера конгрессу в апреле

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что примет любое решение генпрокурора Уильяма Барра по поводу публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу".
"Мне совершенно нечего скрывать", - заявил он журналистам во Флориде, комментируя планы У.Барра передать в апреле доклад конгрессу.
Д.Трамп отметил, что "очень доверяет" У.Барру и потому готов принять любые его инициативы по поводу дальнейшей судьбы доклада.
Как сообщалось, ранее У.Барр опубликовал письмо со своими главными выводами по докладу. Он подчеркнул, что признаков сговора предвыборного штаба Д.Трампа с РФ перед выборами 2016 года в США не выявлено. При этом в докладе отмечается, что РФ действительно пыталась повлиять на результаты голосования.
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