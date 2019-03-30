Трамп не исключил, что обсудит с Путиным тему Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что может обсудить венесуэльскую тему с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
"Я буду разговаривать со многими людьми. Возможно, с президентом Путиным, а может - с председателем КНР Си Цзиньпином", - приводят его слова американские СМИ.
Д.Трамп не стал уточнять, когда именно могут состояться такие контакты.
"Возможно, в какой-то момент мы поговорим", - пояснил президент США.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»