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Трамп не исключил, что обсудит с Путиным тему Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что может обсудить венесуэльскую тему с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я буду разговаривать со многими людьми. Возможно, с президентом Путиным, а может - с председателем КНР Си Цзиньпином", - приводят его слова американские СМИ.

Д.Трамп не стал уточнять, когда именно могут состояться такие контакты.

"Возможно, в какой-то момент мы поговорим", - пояснил президент США.

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Тэги: США, ТРАМП, ВЕНЕСУЭЛА, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]