На Украине в субботу накануне дня голосования на выборах президента наступает "День тишины", когда запрещаются любые агитационные мероприятия и размещение рекламных материалов кандидатов, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины.
"Уважаемые кандидаты на пост президента Украины. Не допускайте нарушений и действуйте в рамках действующего законодательства. Каждый из вас должен чувствовать свою ответственность перед избирателями, которые ему доверяют", - сказано в сообщении пресс-службы ЦИК в пятницу.
В Центризбиркоме подчеркивают, что избирательная кампания должна проходить законно, так как "это первый показатель честной политики и надежного будущего страны". "И если вы хотите порядка в стране, начните с повестки в своих избирательных кампаниях", - обратились в ЦИК к кандидатам на главный пост страны.
В ЦИК подчеркивают, что работа Комиссии организована по высоким европейским стандартам.
"Никакого вмешательства в работу Центральной избирательной комиссии не будет. Недопустимым должно стать и давление на членов окружных и участковых избирательных комиссий. Они все должны честно выполнить свою работу. Мы все стремимся в ходе законного и прозрачного избирательного процесса иметь справедливые выборы, свободное и обдуманное голосование и честные результаты", - заявили в ЦИК.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта.
Генсек ООН приветствует приверженность глав Азербайджана и Армении обязательствам по достижению мира по Карабаху
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Формат переговоров остался неизменным, они ведутся между Арменией и Азербайджаном – Алиев
Азербайджан и Австрия обсудили вопросы экономического взаимодействия
Грузинский оператор SilkNet разместил на Ирандской фондовой бирже еврооблигации на $200 млн
"Газпром" заявил, что будет строить завод СПГ на Балтике с РусГазДобычей
Американские астронавты завершили многочасовой выход в космос с борта МКС
Профицит баланса туристических услуг Азербайджана в 2018г сократился на 1%
MIDA в конце апреля выставит на продажу 154 квартиры в четырех домах в ЖК Ясамал-1
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Региональный тур Олимпиады по русскому языку прошёл в городе Хачмазе
AccessBank запускает конкурс среди студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»