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СНГ 30.03.2019 09:40

На Украине наступает "День тишины" накануне выборов президента

На Украине в субботу накануне дня голосования на выборах президента наступает "День тишины", когда запрещаются любые агитационные мероприятия и размещение рекламных материалов кандидатов, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины.

"Уважаемые кандидаты на пост президента Украины. Не допускайте нарушений и действуйте в рамках действующего законодательства. Каждый из вас должен чувствовать свою ответственность перед избирателями, которые ему доверяют", - сказано в сообщении пресс-службы ЦИК в пятницу.

В Центризбиркоме подчеркивают, что избирательная кампания должна проходить законно, так как "это первый показатель честной политики и надежного будущего страны". "И если вы хотите порядка в стране, начните с повестки в своих избирательных кампаниях", - обратились в ЦИК к кандидатам на главный пост страны.

В ЦИК подчеркивают, что работа Комиссии организована по высоким европейским стандартам.

"Никакого вмешательства в работу Центральной избирательной комиссии не будет. Недопустимым должно стать и давление на членов окружных и участковых избирательных комиссий. Они все должны честно выполнить свою работу. Мы все стремимся в ходе законного и прозрачного избирательного процесса иметь справедливые выборы, свободное и обдуманное голосование и честные результаты", - заявили в ЦИК.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ДЕНЬ, ТИШИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]