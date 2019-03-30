Арабский саммит в Тунисе отреагирует на решение США по Голанским высотам - СМИ

Саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который пройдет 31 марта в Тунисе, как ожидается, выразит неприятие признания администрацией США суверенитета Израиля над Голанскими высотами, сообщило информационное агентство Associated Press (AP).
Вместе с тем, встреча в верхах продемонстрирует противоречия внутри арабского мира. Страны Персидского залива, в особенности Саудовская Аравия и ОАЭ, скорее всего, постараются смягчить заявление с осуждением этого шага Вашингтона в стремлении сохранить хорошие отношения с Белым домом, который наращивает давление на их основного соперника - Иран, отмечает AP.
Ранее эксперты не исключали, что на саммите может быть затронут вопрос о Сирии, членство которой было заморожено в 2011 году в знак протеста против применения насилия правительством Башара Асада против оппозиции. Большинство арабских стран отозвали тогда своих послов из Дамаска и свернули торговые связи с Сирией.
Ряд государств считают, что пришло время восстановить членство Сирии, которая была в числе основателей ЛАГ. Однако единства в организации по этому вопросу нет.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»