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Арабский саммит в Тунисе отреагирует на решение США по Голанским высотам - СМИ

Саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который пройдет 31 марта в Тунисе, как ожидается, выразит неприятие признания администрацией США суверенитета Израиля над Голанскими высотами, сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

Вместе с тем, встреча в верхах продемонстрирует противоречия внутри арабского мира. Страны Персидского залива, в особенности Саудовская Аравия и ОАЭ, скорее всего, постараются смягчить заявление с осуждением этого шага Вашингтона в стремлении сохранить хорошие отношения с Белым домом, который наращивает давление на их основного соперника - Иран, отмечает AP.

Ранее эксперты не исключали, что на саммите может быть затронут вопрос о Сирии, членство которой было заморожено в 2011 году в знак протеста против применения насилия правительством Башара Асада против оппозиции. Большинство арабских стран отозвали тогда своих послов из Дамаска и свернули торговые связи с Сирией.

Ряд государств считают, что пришло время восстановить членство Сирии, которая была в числе основателей ЛАГ. Однако единства в организации по этому вопросу нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЛАГ, САММИТ, ГОЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]