Штат Луизиана официально признал голодомор геноцидом украинского народа - посольство

Американский штат Луизиана официально признал Голодомор в Украине 1932-33 гг. Геноцидом украинского народа и почтил память погибших в этой трагедии украинцев, сообщает посольство Украины в США.
"Вслед за более двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о праздновании 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.
Специальная прокламация губернатора ссылается на законы Украины относительно признания Голодомора геноцидом украинского народа и соответствующее законодательство США.
"Поздравляем решения штата Луизиана и благодарим народ США за солидарность и поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола режима Сталина", - отметили в посольстве Украины в США.
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