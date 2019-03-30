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Дальнее зарубежье 30.03.2019 14:28

Штат Луизиана официально признал голодомор геноцидом украинского народа - посольство

Американский штат Луизиана официально признал Голодомор в Украине 1932-33 гг. Геноцидом украинского народа и почтил память погибших в этой трагедии украинцев, сообщает посольство Украины в США.

"Вслед за более двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о праздновании 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Специальная прокламация губернатора ссылается на законы Украины относительно признания Голодомора геноцидом украинского народа и соответствующее законодательство США.

"Поздравляем решения штата Луизиана и благодарим народ США за солидарность и поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола режима Сталина", - отметили в посольстве Украины в США.

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Тэги: УКРАИНА, США, ГОЛОДОМОР, ПРИЗНАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]