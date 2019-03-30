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Карабахский конфликт 30.03.2019 11:11

Генсек ООН приветствует приверженность глав Азербайджана и Армении обязательствам по достижению мира по Карабаху

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш приветствует состоявшуюся в пятницу в Вене в рамках мирного переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта встречу между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николой Пашиняном, сообщает представительство ООН в Баку.

«Генсек ООН положительно оценивает придаваемое главами государств значение реализации дополнительных мер с целью обеспечения атмосферы, необходимой для достижения мира, и ведения успешных переговоров», - говорится в сообщении.

А.Гутерриш приветствует также приверженность глав государств взятым на себя обязательствам по укреплению режима прекращения огня, решению гуманитарных проблем и продолжению диалога, необходимого для мирного разрешения конфликта.

«А.Гутерриш высоко оценивает посредническую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ и заявляет о полной поддержке их усилий со стороны ООН», - сообщает председательство организации в Азербайджане.

Р.Бабаев

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Тэги: КАРАБАХ, ООН, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]