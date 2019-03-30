Генсек ООН приветствует приверженность глав Азербайджана и Армении обязательствам по достижению мира по Карабаху

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш приветствует состоявшуюся в пятницу в Вене в рамках мирного переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта встречу между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николой Пашиняном, сообщает представительство ООН в Баку.
«Генсек ООН положительно оценивает придаваемое главами государств значение реализации дополнительных мер с целью обеспечения атмосферы, необходимой для достижения мира, и ведения успешных переговоров», - говорится в сообщении.
А.Гутерриш приветствует также приверженность глав государств взятым на себя обязательствам по укреплению режима прекращения огня, решению гуманитарных проблем и продолжению диалога, необходимого для мирного разрешения конфликта.
«А.Гутерриш высоко оценивает посредническую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ и заявляет о полной поддержке их усилий со стороны ООН», - сообщает председательство организации в Азербайджане.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»