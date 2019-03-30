Боевики в Афганистане захватили уезд в провинции, граничащей с Таджикистаном

Боевики на северо-востоке Афганистана захватили уезд Аргандж-Хва, который находится в провинции Бадахшан, сообщили местные телеканалы со ссылкой на заявление членов Совета провинции.

"Уезд Аргандж-Хва провинции Бадахшан, на северо-востоке Афганистана перешел под контроль антиправительственных вооруженных групп", - заявили члены Совета на пресс-конференции в Файзабаде.

В сообщении отмечено, что капитуляция уезда Аргандж-Хва может привести к потере ещё 12 уездов провинции, которые граничат с Таджикистаном и Китаем.

Совет потребовал от центральных властей страны сменить руководство силовых структур провинции, обвинив их в некомпетентности и халатности.

Накануне местные СМИ сообщили, что на территории уезда Аргандж-Хва идет бой между правительственными силами и вооруженными группами, в составе которых имеются иностранные наемники.

Также пресс-центр 209 корпуса афганской национальной армии (АНА) "Шохин" в пятницу сообщал, что полк АНА под командованием Инсафуллы Ализай прибыл в уезд Аргандж-Хва на помощь местным силам безопасности.

Уезды Ямган и Вардудж в провинции Бадахшан уже четвертый год находятся под полным контролем боевиков. По данным местных властей, еще в 14 из 28 уездов провинции есть боевики, в том числе иностранные.