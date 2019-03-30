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Дальнее зарубежье 30.03.2019 15:21

Власти Венесуэлы выясняют причины нового "блэкаута"

В Венесуэле работают в субботу над ликвидацией последствий нового масштабного отключения электроэнергии, сообщают латиноамериканские СМИ.

Проблема зафиксирована практически во всех штатах страны и в столичном округе.

В сообщениях отмечается, что причины очередного "блэкаута" пока не установлены. Отключения произошли в момент, когда страна завершала восстановление работы сети электропередачи после предыдущего подобного инцидента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ОТКЛЮЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]