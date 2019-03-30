В Венесуэле работают в субботу над ликвидацией последствий нового масштабного отключения электроэнергии, сообщают латиноамериканские СМИ.

Проблема зафиксирована практически во всех штатах страны и в столичном округе.

В сообщениях отмечается, что причины очередного "блэкаута" пока не установлены. Отключения произошли в момент, когда страна завершала восстановление работы сети электропередачи после предыдущего подобного инцидента.