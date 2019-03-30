Десять подозреваемых в терроризме задержаны в ФРГ

Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ 10 исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.

Задержания проведены на территории федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Следствие считает, что задержанные готовили теракт. Другие подробности не сообщаются.