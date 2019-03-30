Десять подозреваемых в терроризме задержаны в ФРГ

Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ 10 исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.
Задержания проведены на территории федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг.
Следствие считает, что задержанные готовили теракт.
Другие подробности не сообщаются.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»