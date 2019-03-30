3 человека пострадали в результате аварии грузовика с автобусом, следовавшим из Тбилиси в Баку

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузового автомобиля произошло в субботу в Гарадагском районе Баку, в результате аварии пострадали три человека, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Министерства здравоохранения Азербайджана.

«В результате ДТП пострадали три человека. Они помещены в 1-ю клиническую больницу», - сказал источник в минздраве.

По сообщению местных СМИ, попавший в аварию автобус марки «Mercedes» выполнял международный рейс из Тбилиси в Баку и принадлежит компании «Араз Транс».

Р.Бабаев