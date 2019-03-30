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Происшествия 30.03.2019 13:34

3 человека пострадали в результате аварии грузовика с автобусом, следовавшим из Тбилиси в Баку

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузового автомобиля произошло в субботу в Гарадагском районе Баку, в результате аварии пострадали три человека, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Министерства здравоохранения Азербайджана.

«В результате ДТП пострадали три человека. Они помещены в 1-ю клиническую больницу», - сказал источник в минздраве.

По сообщению местных СМИ, попавший в аварию автобус марки «Mercedes» выполнял международный рейс из Тбилиси в Баку и принадлежит компании «Араз Транс».

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ДТП, АВТОБУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]