Встреча Алиева и Пашиняна с глазу на глаз длилась более 2 часов – АП Азербайджана

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в формате тет-а-тет длилась более двух часов, она придаст новый импульс переговорному процессу, считает завотделом по внешним связям Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Лидеры Азербайджана и Армении в течение более чем двух часов обсуждали урегулирование карабахского конфликта в формате тет-а-тет, затем встреча продолжилась с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и глав МИД двух стран. В целом, переговоры длились более трех часов», - сказал Х.Гаджиев.

По его словам, Азербайджан расценивает встречу как конструктивную, способную придать новый импульс переговорному процессу.

Х.Гаджиев подчеркнул, что организованная в Вене, при посредничестве МГ ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, встреча глав Азербайджана и Армении состоялась после длительной паузы.

«Это еще раз подтверждает, что переговорный формат остается неизменным, и что переговоры проводятся между Азербайджаном и Арменией», - отметил он.

Глава завотдела АП подчеркнул, что армянская сторона целенаправленно пыталась изменить формат переговоров.

«Однако, Азербайджан выразил категорический протест по данному вопросу. Встреча в Вене еще раз показала, что переговоры должны вестись между Арменией и Азербайджаном, являющимися сторонами конфликта», - сказал Х.Гаджиев.

По его словам, выступившие с заявлением по итогам Венских переговоров сопредседатели МГ ОБСЕ отметили, что на встрече состоялся широкий обмен мнениями по основным вопросам переговорного процесса, в том числе по субстантивным аспектам, была подчеркнута важность создания необходимых условий для продвижения мирного процесса.

«Одновременно была подчеркнута необходимость реализации в дальнейшем конкретных и результативных шагов в переговорном процессе», - подчеркнул завотделом АП.

Он отметил, что посредники также затронули вопрос, связанный с соблюдением режима прекращения огня.

«В целом, необходимо учитывать, что вопрос укрепления режима прекращения огня и процесс ведения субстантивных переговоров являются параллельными направлениями и должны дополнять друг друга», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Р.Бабаев