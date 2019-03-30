Бакинская полиция задержала подозреваемых в совершении крупной кражи из квартиры, арендуемой иностранцем

Сотрудники столичной полиции задержали по подозрению в совершении крупной квартирной кражи в Сабаильском районе Баку ранее судимых жителей Губинского района Дж.Абдуллаева и Л.Шихалиеву, сообщается в хронике происшествий на сайте МВД Азербайджана.

«Задержанные подозреваются в краже из арендуемой гражданином иностранного государства квартиры, расположенной в доме по улице М.Расулзаде, 2,5 тыс. манатов, 500 евро, золотых украшений на 12 тыс. манатов, а также небольшого сейфа с хранившимися в нем документами и 400 евро», - говорится в сообщении.

В задержании квартирных воров участвовали сотрудники Главного управления уголовного розыска и 9-го отделения полиции Сабаильского РУП.

Р.Бабаев